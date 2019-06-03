Жаркий день обещают синоптики жителям Алтайского края 3 июня. Согласно прогнозу регионального ЦГМС, в понедельник днем температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Местами в западных и северных районах края ожидается небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы составят 10-15 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают, что в Алтайском крае 03 июня местами сохранится высокая пожароопасность. В зоне риска находятся Ключевской и Волчихинский районы.

В Барнауле столбик термометра покажет от +22 до +24 градусов. Вечером в столице Алтайского края ожидается небольшой дождь и гроза. Так что возьмите зонтики. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.