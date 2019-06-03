Министр просвещения Ольга Васильева в ходе Всероссийского форума молодых учителей заявила о серьезном дефиците педагогов в школах. Сейчас по ее словам, дефицит в регионах уже составляет порядка 11%. И в дальнейшем ситуация будет только усугубляться. К 2029 году, по словам министра, в школах уже будет не хватать 180 тыс. педагогов. Почему молодые учителя не хотят оставаться в профессии корреспондент Amic.ru поговорил с бывшим барнаульским педагогом Инной Коростелевой, которая ушла из школы, проработав в ней несколько лет после окончания института.

О мечте

Когда я закончила лингвистический институт в конце августа 2012 года, мне позвонила мой школьный учитель и спросила, кто бы из выпускников хотел работать в нашей гимназии №123. Требовался педагог иностранных языков. Я задумалась, вспоминая, кто планировал работать в школе... И тут учитель меня спрашивает: "А ты сама уже нашла работу? Может попробуешь?". Мне показалось заманчивым иметь работу, которая мне понятна, практику я проходила в этой школе и уже знала большую часть коллектива. Мне очень нравилось работать с детьми, да и школа находилась рядом с домом. Я согласилась.

Мое представление о работе учителя всегда сводилось только к проведению уроков и проверке домашних и контрольных работ. Это и была самая приятная часть профессии. Физически я уставала — приходилось стоять у доски по шесть-девять уроков и все время аботать в шумных условиях. Но я заряжалась энергией от учеников. Это упоительно — видеть, когда они активно работают, поднимают руки, видеть эти горящие глаза, видеть, что они кайфуют от того, что у них получается, что они услышаны учителем и одноклассниками.

Вначале меня еще привлекло и то, что работа в одну смену. Казалось, что целая половина дня будет свободна — как же я ошибалась!

Коллектив у нас был замечательный. Сложились теплые доверительные отношения, старшие коллеги давали советы, я прислушивалась. В последний год моей работы средний возраст учителей в нашем коллективе составлял 46 лет.

О реальности

Вместо того, чтобы готовить планы уроков и уделять больше сил и времени детям, я перепечатывала рабочие программы и понимала, что теряю время. Заполнение документов — самая тяжелая, скучная и никому не нужная работа. Эти документы нужны ревизорам, кто аттестует школу. Для учеников они не несут ни какой пользы.

О зарплате

Первый год я искренне удивлялась, почему учителя жалуются на маленькую зарплату. Мне на все хватало. Только я по-детски не учитывала, что жила с родителями, не платила за квартиру и продукты покупала редко. Таким образом, я на отпуск накопила. А когда повзрослела, стала жить отдельно, то как в анекдоте: "Могла ни в чем себе не отказывать...целых 3 часа."

Плата за коммунальные услуги растет в геометрической прогрессии, чего нельзя сказать о зарплатах. В 2012 году я получала чуть больше 7000 рублей. Считала это справедливым, я же молодой специалист. У меня тогда не было классного руководства, никаких стимулирующих баллов еще не заработала. Но педагогам высшей категории платили 12000 рублей при такой же загруженности. Средняя заработная плата в крае на тот момент была порядка 16000.

В 2013 году мне дали классное руководство, времени на хобби не оставалось. Я бросила танцы, которыми занималась долгие годы. Моя зарплата уже была 10000 без вычета налогов. В 2014 году помимо классного руководства — 29 часов в неделю, я вела еще платные курсы — страноведение, и моя зарплата выросла до 14000. Если сравнить мою зарплату за 2012 и 2014, то она выросла аж на 50%! Но если вспомнить, что средняя зарплата за 2014 год была около 19 тысяч, то поводов для радости не было.

Почему люди нашей профессии стремятся к развитию, получают высшее образование, учат детей, но зарабатывают при этом меньше продавцов в мелком магазине? Высказывание Медведева, что надо идти в бизнес, конечно нас "убило". Если власти так считают, то что уж говорить про уважение со стороны родителей и учеников. Мое мнение, что учитель — не только призвание, но и такая же работа, за которую положено платить.

О нагрузке

Обидно, когда ты получаешь зарплату за 25 часов в неделю, а по факту работаешь и днем и ночью. Получалось, что работу я приносила домой, постоянно думала об учебных вопросах, в родительскую пятницу освобождалась в 21:00. Не важно, что это методический день, когда ты, по идее, должен писать планы уроков или заниматься саморазвитием.

1 ставка — это 18 уроков в неделю. Конечно, при такой загруженности есть достаточное время для классных часов и внеклассных мероприятий, для курсов и мастер-классов. Но никто не работает по 18 часов в неделю, нагрузка варьируется от 28 и до 45. Представьте себе 45 уроков в неделю: это от семи до девяти в день. Уроки могут идти подряд и времени на обеденный перерыв не остается. В моей практике было так, что целый день ничего не ела, кроме печенья, которое "на всякий случай" лежало в сумке. Потому что каждый раз, как я брала кошелек и направлялась в столовую, меня останавливал завуч, заведующая кафедрой или ученики с вопросами. Я завидовала своим друзьям, работающим в офисе, у которых было право на часовой обеденный перерыв. Они могли зайти в ближайшее кафе, сменить обстановку и поесть в тишине…

О саморазвитии

Помню, как хотела посетить один семинар, по интересной мне теме. Но так как семинар был рабочее время, попыталась отпроситься у руководства. На что мне ответили: "Кто проводит курсы? АКИПРО? (Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования — прим. ред.) Нет. Тогда они не считаются и не пойдут вам в баллы. Идите работайте!"

О правах

Если говорить о хулиганах, то наказать их было невозможно. Свои права они хорошо знают, а про обязанности забывают. "Не имеете права!" — говорят, потому что знают, что сейчас нельзя выгнать с урока. Во время обучения учителя отвечают за учеников. Два за поведение тоже ставить нельзя в журнал, ведь это не оценка знаний. Вызываем родителей и здесь все зависит от их адекватности. Кто-то серьезно беседует, кто-то закрывает глаза на поведение ребенка, лишь бы оценки были хорошие! Сейчас не оставляют на второй год. Чего бояться ученикам, если никакого наказания не следует? Они прекрасно знают, что кроме беседы с родителями и завучем им ничего не грозит.

На молодую учительницу по математике написала докладную мама одного ребенка, обвиняла ее в несправедливости, что якобы к ее ребенку предъявляют завышенные требования. Начались проверки, завучи ходили на уроки, проверяли журналы, всю документацию, плюс у нее был трудный класс гиперактивных детей. Как классному руководителю ей было непросто. Оказывается, она была беременна… и потеряла ребенка. Тогда я решила четко: я так не хочу! Надо что-то менять. Однако резко взять и уйти я не могла: стало жалко бросать свой класс в середине года. Я представляю, как это, когда каждый урок у тебя ведут разные учителя. Нет единых требований, не знаешь, кто будет проверять контрольную и домашнее задание, а ведь так хотелось исправить оценку. Решила довести год и уйти…

Об увольнении

Мои старшие коллеги мне тоже говорили: "Уходи, пока молодая, потом затянет, и останешься до пенсии доживать." Я вышла замуж, забеременела и осенью ушла в декрет. Я знала, что больше не вернусь в школу. Что отныне хочу уделять время воспитанию своего ребенка, делать с ним уроки, а не печатать рабочую программу или отчет о проведении классных часов.

Если бы судьба сложилась иначе, и я не завела семью, то до сих пор работала бы в школе. Это замкнутый круг. Ты не думаешь, что ты делаешь. Живешь на автомате: работа, дом, работа. Как белка в колесе. А в декрете было время подумать и все взвесить.

Тем, кто собирается работать в школе, хочу сказать: готовьтесь к тому, что времени на обед и даже туалет у вас в рабочее время не будет. Отпуск только летом. Путевки — по самым дорогим ценам, потому что сезон. Но зато у вас действительно будет признание среди учеников и коллег. Как бы там ни было, не место красит человека, а человек место. С этой стороной у нас в школах все в порядке. И, знаете, при всех обстоятельствах, учителя еще не потеряли человечность.