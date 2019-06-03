Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил о готовящейся отмене советских ГОСТов, которые были приняты до 1991 года, сообщает РИА "Новости".

Речь идет о приблизительно 10 тысячах стандартов. По словам Абрамова, они мешают бизнесу и развитию экономики страны.

Он утверждает, что в ближайшее годы часть из них отменят, другую – пересмотрят.

Руководитель Росстандарта рассказал, что политика на уменьшение среднего возраста национальных стандартов ведется с 2012 года.

За семь лет он снизился с 21 до 17 лет. Однако в ближайшие два года планируется настоящий прорыв. После реформы уже к 2021 году показатель упадет до 10-11 лет, утверждает Абрамов.