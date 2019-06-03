Любительское видео, описывающее войну объединившихся Молдавии и Румынии против Украины, стало причиной созыва экстренного совещания главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, сообщает РИА "Новости".

Началось все с того, что пользователь под ником 30192 решил написать художественную книгу, а видео разместил на видеохостинге YouTube в качестве анонса событий, которые развернутся в его творении.

Однако слова о том, что в 2022 году альянс стран может захватить Одесскую и Черновецкую области были восприняты украинскими властями как угроза территориальной целостности.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", – объяснил Матиос созыв совещания.

Оно пройдет во вторник при участии представителей МИД, Генштаба, Минобороны и СБУ. Матиос собирается озвучить свою позицию и дать указания в рамках уголовного производства.

Сам автор ролика был очень удивлен реакцией на Украине.

"Комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей", – отметил он.