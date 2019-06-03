Две улицы перекроют в Барнауле с 3 июня

Две улицы в Барнауле перекроют для движения транспорта с 3 июня на три недели. Речь идет об участках улиц Володарского и Парижской Коммуны.

Как пояснили в пресс-центре мэрии, это связано с проведением работ по строительству участка канализационной сети. Будут закрыты участки проезжей части на улицах Володарского и Парижской Коммуны в районе пересечения с бульваром 9 Января. Ограничение будет действовать по 23 июня. Водителей просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.



