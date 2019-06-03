Порыв на Потоке в Барнауле спровоцировал пробки. При этом авария не оставила потребителей без воды. Как сообщает пресс-служба мэрии, утром 3 июня около 6:50 на ул. Беляева, 35 произошел порыв на водоводе диаметром 500 мм с выходом воды на проезжую часть. Без воды остались жители Потока и части Ленинского района. Сотрудники водоканала проводят мероприятия по переключению потребителей. Временно закрыт для движения участок дороги по ул. Беляева от ул. Малахова до ул. Глушкова. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы.

Между тем, в социальных сетях жители сообщают о большой пробке в данном районе города. Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда.



