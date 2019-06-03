Аналоговое эфирное вещание федеральных телеканалов в понедельник, 3 июня, отключают. В аналоге, который способен принимать любой телевизор с подключенной антенной, продолжат работать лишь некоторые региональные телеканалы. В Алтайском крае – это "Катунь 24". В "цифре" краевой канал будет также выходить врезками на кнопке, где сейчас идет трансляция ОТР.

Переход России на цифровое ТВ-вещание проходит в три этапа. Первые регионы отключили от аналогового вещания 11 февраля, затем – 15 апреля. После 3 июня у 110 миллионов российских граждан останется доступ только к цифровым каналам.

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов.

Напомним, что в первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3, "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата.

В Алтайском крае около 53 тысяч жителей не имеют доступа к таким технологиям. Это 248 населенных пунктов. Передача сигнала в цифровом формате ЦЭТВ организована посредством 200 передающих станций ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". Охват населения края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса (10 общедоступных каналов) составляет 97,6%, второго (еще 10 общедоступных каналов) – 52,4%.

В таких "проблемных" населенных пунктах цифровое телевидение будет транслироваться посредством спутниковых операторов. По состоянию на 24 мая 20 558 домохозяйств из 21 637, расположенных в этих поселениях, уже подключены к спутниковому телевидению. По оставшимся 1079 домохозяйствам органы местного самоуправления ведут работу.

У тех, кто вовремя не успел подключиться, вместо программ федеральных телеканалов в аналоговом формате в течение недели будет транслироваться информационный ролик. На экране будут показываться номера телефонов. Позвонив по ним, можно получить консультацию по оборудованию, которое нужно приобрести и установить для приема цифрового телевидения.

По любым вопросам, касающимся проблем с работой цифрового телевидения, можно обращаться на федеральную горячую линию по телефону: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) или на специальный информационный интернет-портал.