Минстрой выступил с предложением отменить обязательную установку поквартирных счетчиков тепла в новостройках, сообщает "Российская газета".

В качестве аргумента для такого предложения приводится несколько доводов. Один из них – это отопление за счет соседей.

Речь идет о том, что некоторые собственники уезжают из дома в другое место и перекрывают вентиль отопления.

В результате на их соседей ложится дополнительная нагрузка, из-за того что холодные стены будут "отбирать" тепло.

Если в соседнем помещении температура всего на два градуса ниже, соседу придется платить за тепло на 20% больше, если на три градуса – на 60%, утверждают в Минстрое.

Другим доводом для отмены называется дороговизна прибора. Он стоит от 6,5 до 8 тысяч рублей, его замена – 6 тысяч рублей, поверка – 2-3 тысячи. Менять его необходимо каждые 12 лет.

Ведомство считает, что для населения это слишком большие траты, которые не каждый может себе позволить.

Напомним, сторонники обязательной установки в новостройках утверждают, что новые счетчики позволят собственникам снизить расходы на отопление и самостоятельно устанавливать температуру в помещениях.

Воспользоваться индивидуальными устройствами в квартире можно будет только при наличии общедомового прибора учета.

При этом показания индивидуальных приборов учитываются лишь в случае их установки во всех квартирах жилого дома.