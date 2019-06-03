Минстрой выступил с предложением отменить обязательную установку поквартирных счетчиков тепла в новостройках, сообщает "Российская газета".
В качестве аргумента для такого предложения приводится несколько доводов. Один из них – это отопление за счет соседей.
Речь идет о том, что некоторые собственники уезжают из дома в другое место и перекрывают вентиль отопления.
В результате на их соседей ложится дополнительная нагрузка, из-за того что холодные стены будут "отбирать" тепло.
Если в соседнем помещении температура всего на два градуса ниже, соседу придется платить за тепло на 20% больше, если на три градуса – на 60%, утверждают в Минстрое.
Другим доводом для отмены называется дороговизна прибора. Он стоит от 6,5 до 8 тысяч рублей, его замена – 6 тысяч рублей, поверка – 2-3 тысячи. Менять его необходимо каждые 12 лет.
Ведомство считает, что для населения это слишком большие траты, которые не каждый может себе позволить.
Напомним, сторонники обязательной установки в новостройках утверждают, что новые счетчики позволят собственникам снизить расходы на отопление и самостоятельно устанавливать температуру в помещениях.
Воспользоваться индивидуальными устройствами в квартире можно будет только при наличии общедомового прибора учета.
При этом показания индивидуальных приборов учитываются лишь в случае их установки во всех квартирах жилого дома.
Комментарии
Оплата по счетчику - 1.500р, без счетчика 4.000р, кому-то еще не понятно, о ком они "заботятся"??? -о собственном кармане...
боятся, что будут платить не сколько скажут, а сколько потребили, ага?
конечно, кто же теплопотери будет оплачивать по пути до потребителя?
У нас батареи перекрыты всю зиму, зато платим по полной. Еще и улицу топим.
Счетчики действительно дорогие ) Но отопление еще дороже. Думаю за два отопительных сезона они окупятся.У меня тоже почти всю зиму перекрыты батареи. Стояков хватает с избытком.
Фотографий с теплосчетчиками не нашли? )
3.06.2019 09:54
- гость -
Оплата по счетчику - 1.500р, без счетчика 4.000р, кому-то еще не понятно, о ком они "заботятся"??? -о собственном кармане...
3.06.2019 10:12
Kimi
Счетчики действительно дорогие ) Но отопление еще дороже. Думаю за два отопительных сезона они окупятся.У меня тоже почти всю зиму перекрыты батареи. Стояков хватает с избытком.
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Сколько Гкал поступит на дом по общедомовому прибору учета, столько и будет распределено среди жителей. У вас в квартире будет экономия, как правило это на солнечной стороне дома, а в квартирах на теневой стороне или угловых квартирах потребление по индивидуальным счетчикам будет больше))
Действительно, на первом этаже и не с солнечной стороны гораздо требует больше тепла, чем на верхних этажах и с солнечной стороны. Не понимаю, зачем вообще с ними законодательно заморачиваются, выгода тут только производителям этих счетчиков. Для многоквартирного дома за глаза общедомового прибора учета, а в новых домах при разводке ставить краны на батареях сразу, чтобы не форточки открывали, а отбором тепла регулировали.
3.06.2019 10:30
- гость -
У меня квартира на обе стороны ) Утром солнце с одной стороны, вечером с другой ) Да еще и торцевая на ветреную сторону. Вот в "торцевых" комнатах действительно прохладнее и там иногда включаем батареи )
А кстати, почему отопительный счетчик на столько дороже чем на горячую воду? В чем существенная разница?
3.06.2019 10:38
Kimi
Принцип абсолютно другой. Счетчик горячей воды просто регистрирует проток воды, а отопительный регистрирует еще и разницу температур на вход и выходе стояка, чтобы посчитать потребленные калории.
3.06.2019 10:38
Kimi
3.06.2019 10:30
- гость -
А кстати, почему отопительный счетчик на столько дороже чем на горячую воду? В чем существенная разница?
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увы, не отвечу вам не этот вопрос))
Не стояка, а отвода от него в квартиру (и если стояков несколько, то и отводов тоже), это тоже немаловажно
Так в каждой комнате ведь стояк для батарей )
Во всяком случае у меня так )
Kimi, а кто же должен заплатить за отопление вашей квартиры от стояков?
3.06.2019 10:52
Kimi
Ну вот на каждый ставить придется или менять всю схему отопления в квартире.
и водяные отменить и по свету
3.06.2019 10:53
- гость -
Во-первых у меня нет счетчиков отопления ). Просто вот интересуюсь. Так что я и плачу.
Без стояков никак однако ) Или вы предлагаете ставить счетчики на стояках? )
Минстрой прав.
Другим доводом для отмены называется дороговизна прибора. Он стоит от 6,5 до 8 тысяч рублей
а счет за отопление на ту же сумму, Минстрой не считает дороговизной?
3.06.2019 10:38
Nic
Зимой в минус 30 пофиг солнечная или теневая сторона.
Он стоит от 6,5 до 8 тысяч рублей
Ставил теплосчетчик в 2014г., обошолся в 42 тыс., плюс тех.условия 18 тыс.
вот, мне абсолютно фиолетово, что сосед "на теневой стороне" будет платить больше, чем я. Моя в чем здесь вина? Я живу на 13м этаже. По-сути, нижние 12 этажей будут греть мою квартиру. Законы физики никто не отменял! Но, мне-то какая разница? Покупайте квартиру там, где отопления надо меньше!
Кстати, по утрам, горячая вода будет идти из крана быстрее, если сосед уже сходил в душ ) Давайте и эти счетчики отменим! Это же несправедливо, что кто раньше встает, тот и больше воды расходует на пролив?
3.06.2019 11:25
- гость -
тебя "обули" )))
сосед с теневой стороны зимой заплатит за отопление,
а сосед с солнечной - летом за электричество на кондиционер и холодильник
ниже холоднее, а вверх вода не всегда приходит нужного напора или температуры,
а еще хитрый сосед снизу может врезаться в прямоток в отоплении, и те кто сверху вовсе попадут на отопление, или хитрый сосед батарею на лоджию выведет.
так что счетчики - это честно
и отобьются за сезон даже у тех у кого три стояка отопления.