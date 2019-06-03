Как прошел концерт рэпера Басты в Барнауле: обзор Instagram

Концерт известного рэп-исполнителя Басты состоялся 2 июня в Барнауле на площадке СК "Темп". Изначально концерт должен был пройти в "Карандин-Арене", но из-за судебных разбирательств было принято решение перенести выступление. В общей сложности на концерт пришло несколько тысяч человек. Как прошел концерт – смотрите в нашем обзоре Instagram.
❤️🔥 Концерт был жаркий, после зашли в магазин, очередь большая и все также как и я с водой, продавщица — такая миловидная тетечка в возрасте, спрашивает: "Откуда вас столько?" Отвечаю: "С концерта", девочка за мной: "Басты". Продавщица переспрашивает: "Баскова?"🤣 А вообще, конечно Василий Михайлович объединил людей разных поколений: папы с взрослыми дочками, супружеские пары в возрасте, семьи с детьми, молодёжь #потомучтогений👆 #концертогонь #баставбарнауле #концертбасты #обожаюголос #чистыйкайф #мояигра #сансара #спасибо @bastaakanoggano
Комментарии
Кому радость, а у кого-то тренировку отменили из-за этого человека
хрень полная: звук никакущий, ничего не видно...
звук отстой, свет отстой, видео отстой, баста крутой.
Ну... Зал, конечно, нифига не для концертов... туалетов попросту нет... А те, что стояли на улице - добраться до них это ж целый квест в темноте... Концерт сам по себе хороший, мы орали песни в голос. А в плане организации - ну тут дело в самом месте его проведения... Акустика - говно. С туалетами - засада. Света мало. Баста - красавчик.
Мда, в Карандин-арене было бы поудачнее... были там на Рукивверх, таких проблем как вчера на Басте там не было...
"баста, баста, баста"
а еще было "Баста Хрю"
Что за времена. Вместо имен --- клички.
Чем плох: Василий Михайлович Вакуленко?
3.06.2019 13:22
- гость -
Я вас наверное удивлю... но туалеты в Темпе есть..
и даже душевые кабины есть..
Так то там тренировки проходят ежедневно.
Со всем остальным согласна ))
Кто-то ещё ходит на выступления этого блюдолиза с понтами.