Как прошел концерт рэпера Басты в Барнауле: обзор Instagram

Концерт известного рэп-исполнителя Басты состоялся 2 июня в Барнауле на площадке СК "Темп". Изначально концерт должен был пройти в "Карандин-Арене", но из-за судебных разбирательств было принято решение перенести выступление. В общей сложности на концерт пришло несколько тысяч человек. Как прошел концерт – смотрите в нашем обзоре Instagram.