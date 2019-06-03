В Рособрнадзоре рассказали, что за время проведения ЕГЭ-2019 в России с экзаменов уже выгнали 141 школьника, сообщает РИА "Новости".

Нарушения выявлены на экзаменах по географии, истории, литературе и химии, которые состоялись с 27 мая по 1 июня.

Наиболее распространенным нарушением стало использование шпаргалок и смартфонов. В одном образовательном учреждении организаторы давали подсказки сдающим. В каждом из случаев результаты школьников аннулированы.

Анализ видеозаписей из кабинетов, в которых сдавали ЕГЭ, продолжается.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предостерег школьников от попыток сжульничать. По его словам, контроль ЕГЭ прекрасно налажен и позволяет выявлять практически все нарушения.