В Рособрнадзоре рассказали, что за время проведения ЕГЭ-2019 в России с экзаменов уже выгнали 141 школьника, сообщает РИА "Новости".
Нарушения выявлены на экзаменах по географии, истории, литературе и химии, которые состоялись с 27 мая по 1 июня.
Наиболее распространенным нарушением стало использование шпаргалок и смартфонов. В одном образовательном учреждении организаторы давали подсказки сдающим. В каждом из случаев результаты школьников аннулированы.
Анализ видеозаписей из кабинетов, в которых сдавали ЕГЭ, продолжается.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предостерег школьников от попыток сжульничать. По его словам, контроль ЕГЭ прекрасно налажен и позволяет выявлять практически все нарушения.
Комментарии
Того, кто писал заголовок, тоже нужно было выгнать отовсюду. Тем более из редакции.
140 потенциальных самоубийц
" одном образовательном учреждении организаторы давали подсказки сдающим. В каждом из случаев результаты школьников аннулированы."
Я правильно понимаю? Учитель подсазывает, а страдает УЧЕНИК? А если он не просил подсказывать? Не крутовато ли наказание?