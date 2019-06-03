"Звезда" финала Лиги чемпионов Кинси Волански / Фото: obozrevatel.com

Американская модель Кинси Волански выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Девушка прорвалась через полицию с трибуны за воротами и добежала до центра поля, где ее поймали стюарды и увели в подтрибунное помещение.

После эпатажной выходки численность ее подписчиков с 300 тысяч пользователей за день выросла до 2,5 миллиона, но затем аккаунт оказался недоступен, – пишет РИА "Новости".

"Когда количество подписчиков растет до 2,5 миллиона за ночь, а затем тебя взламывают. Просто беги, Кинси. Это какие-то эмоциональные американские горки", – прокомментировала Волански в Twitter.