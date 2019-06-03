Барнаульский футболист стал чемпионом Армении

Нападающий Антон Кобялко завоевал золото национального первенства в составе ереванской команды "Арарат-Армения". В матче заключительного тура 33-летний барнаулец с пенальти забил победный гол в ворота ереванского "Бананца". В итоге его команда выиграла со счетом 1:0 и впервые стала чемпионом Армении. Кобялко родился в Барнауле. Играл за "Полимер" и дубль барнаульского "Динамо".

Позже защищал цвета новокузнецкого клуба "Металлург-Кузбасс", "КАМАЗА" (Набережные Челны), "Урала" (Екатеринбург), "Оренбурга", "Балтики" (Калининград). В минувшем сезоне в чемпионате Армении Кобялко забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром своей команды. В гонке снайперов турнира барнаулец уступил только футболисту сборной Гаити Жонелю Дезире из клуба "Лори", который забил 17 мячей.