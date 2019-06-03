С древних времен пантам алтайского марала приписывали чудодейственные свойства. Современные ученые, проведя множество экспериментов, доказали, что такое отношение вполне обоснованно. Панты марала действительно запускают в организме человека процессы омоложения и оздоровления. Косметическая компания "Две линии" разработала серию косметических средств SILAPANT именно на основе алтайского пантогематогена – уникального природного материала, способного проникать глубоко в клетки кожи и запускать естественные механизмы омоложения. Один из самых востребованных продуктов компании – крем для лица "Силапант" омолаживающий с лифтинг-эффектом. Он интенсивно увлажняет кожу в течение всего дня, повышает упругость и эластичность кожи, оказывает легкий лифтинг-эффект, а также питает и восстанавливает кожу, предупреждая и замедляя процессы старения кожи. И при этом состоит из природных компонентов.

Наша инфографика наглядно показывает, что входит в состав крема и как он работает. Будьте красивы:

Косметическая компания "Две линии"

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