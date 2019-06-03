В Алтайском крае, как и в прошлом году, официально задекларировали свои доходы три рублевых миллиардера, также в регионе проживает 5,4 тысячи человек с доходом свыше миллиона рублей. Об этом сообщает Налоговая служба по региону.

Доход более 1 млрд рублей, как и в прошлом году, заявили три налогоплательщика. Четыре жителя региона задекларировали более 500 миллионов рублей (67% к аналогичному периоду прошлого года). Свыше 100 млн рублей заработали 38 налогоплательщиков (плюс 65%). Более 10 млн рублей заработали 228 человек. Доходы свыше 1 млн рублей заявили 5,4 тысячи плательщиков края, это на 46% больше, чем в прошлом году. Из них доход от 1 до 10 млн заявили 5136 налогоплательщиков.

"Налогоплательщики региона подали 81,4 тысячи деклараций о доходах физических лиц за 2018 год. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 248 млн рублей, что на 47% больше, чем годом ранее", – сообщили в УФНС.

Декларационная кампания, напомним, завершилась 30 апреля 2019 года. Заплатить налог, рассчитанный по декларации, необходимо до 15 июля 2019 года.

Правом на социальные налоговые вычеты воспользовались 14,2 тысячи налогоплательщиков, это на 16% больше, чем в 2017 году.

По словам начальника отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС России по Алтайскому краю Ирины Смирновой, имущественные вычеты в связи с приобретением и строительством жилья заявили 50 тысяч человек, инвестиционные налоговые вычеты – 508 налогоплательщиков.

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