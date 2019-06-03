В Алтайском крае, как и в прошлом году, официально задекларировали свои доходы три рублевых миллиардера, также в регионе проживает 5,4 тысячи человек с доходом свыше миллиона рублей. Об этом сообщает Налоговая служба по региону.
Доход более 1 млрд рублей, как и в прошлом году, заявили три налогоплательщика. Четыре жителя региона задекларировали более 500 миллионов рублей (67% к аналогичному периоду прошлого года). Свыше 100 млн рублей заработали 38 налогоплательщиков (плюс 65%). Более 10 млн рублей заработали 228 человек. Доходы свыше 1 млн рублей заявили 5,4 тысячи плательщиков края, это на 46% больше, чем в прошлом году. Из них доход от 1 до 10 млн заявили 5136 налогоплательщиков.
"Налогоплательщики региона подали 81,4 тысячи деклараций о доходах физических лиц за 2018 год. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 248 млн рублей, что на 47% больше, чем годом ранее", – сообщили в УФНС.
Декларационная кампания, напомним, завершилась 30 апреля 2019 года. Заплатить налог, рассчитанный по декларации, необходимо до 15 июля 2019 года.
Правом на социальные налоговые вычеты воспользовались 14,2 тысячи налогоплательщиков, это на 16% больше, чем в 2017 году.
По словам начальника отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС России по Алтайскому краю Ирины Смирновой, имущественные вычеты в связи с приобретением и строительством жилья заявили 50 тысяч человек, инвестиционные налоговые вычеты – 508 налогоплательщиков.
Все об этом и других налогах для физических лиц, о льготах и вычетах читайте в специальном проекте Amic.ru "Все о налогах для физических лиц".
Комментарии
А фамилии не озвучат?
30 миллионеров в БГД, 50 - в АКЗС. остальные - тоже где-то в тех слоях социума.
каковы прогнозы цен на бензин, до 60 рублей за литр дойдёт?
люди умеют очень производительно трудиться)
Зачем держать их фамилии в секрете, это официальные миллиардеры, уважаемые люди, мы должны их знать и уважать
ну я в списке.что хотели то,спрашивайте
У нас с мужм две квартиры. Два автомобиля. Наверное , мы миллионеры... Вроде , и зарабатываем неплохо Но почему-то денег катастрафически не хватает даже на необходимое.... Грустно как-то
3.06.2019 12:32
9
У меня есть к вам вопрос. Как вы с такой грамотностью в список попали? Ответите?
А я чё? а я ни чё! Все повышают и я буду повышать!!!
Это не просто миллионеры и миллиардеры.
Это те кто получил доход на ОДИН ГОД в виде указанных сумм.
Т.е. три человека заработали более миллиарда за год.
Что б я так жил )))
3.06.2019 12:32
9
ну я в списке.что хотели то,спрашивайте
и я, и я
"доход от 1 до 10 млн заявили 5136 налогоплательщиков"
кто остальные 5134?
то же мне ....
продал машину - уже миллионер с точки зрения налоговой
Продолжают травить пальмовым маслом и гордятся этим! Удачи, на том свете угольками рассчитаюсь ! Миллиарды там не помогут.
Мы будем стойко терпеть, даже не будем закупать дошик, спички, соль, сахар прозапас
3.06.2019 12:45
гость
Продолжают травить пальмовым маслом и гордятся этим! Удачи, на том свете угольками рассчитаюсь! Миллиарды там не помогут.
Если это те же ребята из бедной молочной сферы, то да.
Каждый год они миллиарды вытягивают.
Что нибудь нужное бы спросили.А со своими риторическими вопросами так и будете в бедности прозябать.
Больше 1 млн.руб. в год зарабатывают всего 2% жителей края
Занимательная арифетика
С одной стороны, указанные 5670 человек в сумме имеют доход более 13,5 млрд. рублей
С другой, 1 млн. 150 тыс. жителей Алт.края в трудоспособном возрасте и с зарплатой минималкой (11300) в сумме имеют доход около 13 млрд. рублей.
Если же поделить общий доход на всех, то получится средняя зарплата по краю 22-23 тыс. в месяц или даже больше.
Так и живем.
3.06.2019 13:41
- гость -
0.2% от числа жителей края. 0.4% -- от числа работающих.
Если в вашей организации работает 250 человек, то ваш директор -- миллионер. На 25 миллионеров приходится один мультимиллионер. На 5 мультимиллионеров --- один олигарх (регионального масштаба).
3.06.2019 12:23
гость
Я думаю спать не будете точно!!!
гостю 3.06.2019 14:03
только вот 13.5 млрд на 5670 чел в ГОД=1.125 млр в месяц, а на 1.150 млн чел - 13 млрд в МЕСЯЦ, получается что средняя 12 тыс., поэтому не сходится расчеты твои, на среднюю по краю ты не вышел.... А т.к. средняя все таки 24 тыс, то большинство получается 20+... но тем не менее - это все равно нищая ЗП.
Продал квартиру - миллионер. Уехал на другое место жительства или сменил гражданство
чтобы стать миллионером, нужно зарабатывать миниму 84 000 р в месяц.
УРА!!! Я миллионер!!!
3.06.2019 12:32
9
ну я в списке.что хотели то,спрашивайте
В списке миллиардеров? На чем можно заработать миллиард за год? Бензин? Лес? Махинации?
3.06.2019 12:32
- гость -
У нас с мужм две квартиры. Два автомобиля. Наверное , мы миллионеры... Вроде , и зарабатываем неплохо Но почему-то денег катастрафически не хватает даже на необходимо
А вторая квартира это так необходимо? Раз денег не хватает может пока в одной пожить?
Достаточно продать квартирку, дом в райцентре или другую недвижимость или автомобиль, чтоб попасть статистику налоговой, которая видит, что годовой доход человека превысил 1млн руб. Но это не тот доход, который заработок!
И даже таких "миллионеров" всего лишь 0.2% от населения края, а надо бы чтоб эти 85т.р/мес (что составляет всего лишь чуть больше одной тысячи евро) зарабатывали большинство населения. Но...