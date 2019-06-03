Алтайский край попал в топ регионов Сибири по криминогенности

Первый рейтинг криминогенности регионов подготовил Институт региональных проблем (ИРП). На позиции в рейтинге повлиял не только уровень преступности по каждому региону, но и уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, динамика количества ИП и долги по налогам ФНС, расходы региональных бюджетов и внебюджетных фондов.

Рейтинг составили, чтобы на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионе и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

Согласно информации, Алтайский край расположился на 36-м месте и это довольно хороший показатель. Однако многие другие регионы Сибири оказались выше в таблице и обстановка с преступностью там лучше. Ниже Алтайского края из СФО разместились только Новосибирская область и Томская область.

Самым безопасным регионом стала Чукотка. При этом здесь самые высокие в стране расходы бюджета на одного трудоспособного гражданина, одни из самых высоких показателей реальных доходов и крайне низкая безработица. Далее следует Белгородская область и Ямало-Ненецкий АО. Самыми опасными стали Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия и Республика Коми.