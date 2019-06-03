Во вторник, 4 июня, состоится одно из финальных заседаний суда по делу незаконной рубки деревьев в парке "Изумрудный", в которой обвиняют руководителя компании-арендатора ООО "Лидер" Владимира Фишера. Его адвокат Валерий Давыдов рассказал порталу Amic.ru, что, несмотря на несколько месяцев судебных тяжб, обвинение так и не предоставило однозначных доказательств.

4 июня в Октябрьском суде под председательством судьи Д.С. Сургуцкого состоится уже 17-е заседание по уголовному делу против Владимира Фишера. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений (часть 3 статьи 260 УК РФ). Районная прокуратура заявила гражданский иск в интересах муниципального округа на 15,186 млн рублей. Ведомство считает, что с 17 апреля по 18 октября 2017 года в парке было незаконно вырублено 560 деревьев.

Однако в администрации Барнаула по этому поводу нет единой позиции. По словам адвоката Валерия Давыдова, представитель мэрии так и не смогла на последнем судебном заседании определить свою позицию поддерживает ли она иск.

И до сих пор так и непонятно, кто же и какие деревья срубил в парке, на какую сумму все-таки причинен ущерб. Здесь есть два важных момента, которые пока не позволяют говорить об объективности процесса.

Во-первых, суд отказывается проводить биологическую экспертизу в парке по поводу вырубки. Именно такая экспертиза может показать, сколько на самом деле и когда было вырублено деревьев.

Зато к делу приобщена другая экспертиза – лесотехническая. Вот только проводится она для оперативной оценки очагов вредителей и болезней. То есть к оценке уже проведенной рубки никакого отношения не имеет.

"Доцент кафедры физиохимической биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, заведующий отделом Южно-Сибирского ботанического сада АГУ, допрошенный в суде в качестве специалиста, убедительно рассказал суду о недостоверности выводов проведенной по делу экспертизы, в которой нет даже исследовательской части и не указаны методики. О недостоверности выводов говорил суду и еще один специалист – инженер-лесотехнолог с большим стажем", – рассказал Валерий Давыдов, подчеркнув, что оба специалиста также дали суду подписку о привлечении к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Защита настаивает на проведении биологической экспертизы. Ее можно провести на кафедре биологии АГУ с привлечением специалистов высокой квалификации, с использованием современных методик. Однако судья раз за разом отказывает провести такую экспертизу, которая бы позволила доподлинно установить, что же на самом деле произошло в парке.

Сам Владимир Фишер заявляет, что на самом деле было спилено только 107 деревьев, на уборку которых арендатору выдали разрешение в администрации Барнаула.

Во-вторых, тот самый эксперт, который проводил лесопатологическую экспертизу, заключил, что вырублено 753 дерева. 560 из них, из-за которых и обвиняют Фишера, якобы спилено в 2017 году. Остальные 193 – в 2015 году. Тогда арендатором была другая компания, под руководством местного бизнесмена Павла Тулина. И все это указано в одном и том же документе. Вот только Тулину никто обвинений не предъявляет. Впрочем, эксперт так и не смог объяснить суду, по каким методикам были определены даты рубки.

По словам Валерия Давыдова, исход дела зависит от того, какую оценку экспертному заключению даст суд. Наказание грозит суровое: лишение свободы на срок до семи лет, штраф до трех миллионов рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью плюс иск прокурора на 15 млн рублей. Но к такому серьезному наказанию могут привести только серьезные, достоверные доказательства. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Ведь так должно работать честное российское правосудие?

Это сейчас речь идет о деревьях, а если предположить, что суд рассматривал бы дело о смертельном ДТП с пьяным водителем? То же основывались бы на сомнительной экспертизе, против которой высказались несколько опытных экспертов? При этом провести дополнительную экспертизу, которая бы разрешила много спорных вопросов, – дело нескольких недель. Сразу вспоминается история с гибелью под колесами авто во дворе дома шестилетнего мальчика в Подмосковье. Эксперт выявил в его крови 2,7 промилле алкоголя. И суд принял такие данные. Отец ребенка инициировал независимое исследование, которое, конечно, показало: не мог ребенок выпить 300 граммов водки и остаться в сознании, чтобы броситься под колеса авто. Такая вот экспертиза.