Роспотребнадзор за первый квартал 2019 года в связи с нарушениями изъял из оборота полторы тысячи партий молока и молочной продукции общим весом 19 тонн, сообщает "Российская газета".

Не соответствовали требованиям 7,5% исследованной "молочки". Из них 4% было забраковано по обязательным санитарно-химическим показателям, 3,5% – по микробиологическим.

Нарушения были выявлены в общей сложности в 840 проверках. В связи с этим Роспотребнадзор оштрафовал производителей более чем на 30 млн рублей.