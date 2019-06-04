Некоторые родители ждут каникул со смешанными чувствами, так как на смену отступившей проблеме со школьными уроками приходит проблема, куда пристроить ребенка. Скорочтение, арифметика, каллиграфия и другие развивающие курсы – отличный вариант того, как провести лето с пользой.

ПОДТЯНУТЬ МАТЕМАТИКУ И НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ КРАСИВО

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле поздравляет всех учеников и их родителей с наступлением долгожданных каникул и всеми любимого лета. Ее руководитель Ольга Чернявская с удовольствием приглашает детей с 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участниками летних тренингов:

"Каникулы у детей, каникулы у родителей и даже у педагогов, но только не в нашей школе. Лето – это НАШЕ время. Набор в летние группы в самом разгаре! Летом большинство наших курсов будут запущены в формате ИНТЕНСИВ: это означает, что посещение одного тренинга займет не более двух недель, и времени отдохнуть будет достаточно".

Пройдя курс скорочтения, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.

Для других важно подтянуть математику. На курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счет в уме, выучат таблицу умножения.

Кроме этого, частую проблему современных школьников – некрасивый почерк и неаккуратное, "грязное" письмо – можно решить на курсе каллиграфии.

К ШКОЛЕ ГОТОВ!

Для будущих школьников оптимальным станет комплексный экспресс-курс "К школе готов!", где вашего ребенка подготовят к школе всего за 1 месяц! За это время ваш малыш будет готов к обучению в школе не только интеллектуально, но и психологически:

поймет и выучит алфавит;

научится грамотно и уверенно читать;

разовьет мелкую моторику для качественного письма; научится писать красиво и разборчиво;

освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;

развиваются память, внимание, мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.

Школа скорочтения набирает группы всего по 3-6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребенка, обеспечивая индивидуальный подход.

Запись на собеседование по телефону: 57-16-06





Школа скорочтения и развития интеллекта

г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 80 В и ул. Взлетная, 23

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