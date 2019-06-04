Вторник, 4 Июнь, 08:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,55
€ 73,22
Обь
388см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Каникулы с пользой: на какие развивающие курсы отдать ребенка летом

, ИА "Амител"
Современные тренинги научат вашего ребенка быстро читать и считать в уме, а также подготовят его к школе всего за месяц

Некоторые родители ждут каникул со смешанными чувствами, так как на смену отступившей проблеме со школьными уроками приходит проблема, куда пристроить ребенка. Скорочтение, арифметика, каллиграфия и другие развивающие курсы – отличный вариант того, как провести лето с пользой.

ПОДТЯНУТЬ МАТЕМАТИКУ И НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ КРАСИВО

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле поздравляет всех учеников и их родителей с наступлением долгожданных каникул и всеми любимого лета. Ее руководитель Ольга Чернявская с удовольствием приглашает детей с 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участниками летних тренингов:
"Каникулы у детей, каникулы у родителей и даже у педагогов, но только не в нашей школе. Лето – это НАШЕ время. Набор в летние группы в самом разгаре! Летом большинство наших курсов будут запущены в формате ИНТЕНСИВ: это означает, что посещение одного тренинга займет не более двух недель, и времени отдохнуть будет достаточно". 
Пройдя курс скорочтения, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.

Для других важно подтянуть математику. На курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счет в уме, выучат таблицу умножения.

Кроме этого, частую проблему современных школьников – некрасивый почерк и неаккуратное, "грязное" письмо – можно решить на курсе каллиграфии.

К ШКОЛЕ ГОТОВ!

Для будущих школьников оптимальным станет комплексный экспресс-курс "К школе готов!", где вашего ребенка подготовят к школе всего за 1 месяц! За это время ваш малыш будет готов к обучению в школе не только интеллектуально, но и психологически:

  • поймет и выучит алфавит;
  • научится грамотно и уверенно читать;
  • разовьет мелкую моторику для качественного письма; научится писать красиво и разборчиво;
  • освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;
  • развиваются память, внимание, мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.

Школа скорочтения набирает группы всего по 3-6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребенка, обеспечивая индивидуальный подход.

Запись на собеседование по телефону: 57-16-06



Школа скорочтения и развития интеллекта
г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 80 В и ул. Взлетная, 23
Сайт
Инстаграм
Группа "ВКонтакте"

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:29
Минздрав раскритиковал заявление Счетной палаты о неповышении зарплат врачей 1
08:15
Право на здоровье: может ли вылечить больного ребенка бедная семья 1
08:00
"Усиливай сильное": в Барнауле выступил известный бизнес-тренер 0
07:45
Освежающий десерт в подарок: "Лапша и уши" подготовила летнее предложение 0
07:32
Каникулы с пользой: на какие развивающие курсы отдать ребенка летом 0
07:27
Вырастет ли тариф на электричество после внедрения умных счетчиков 1
07:18
Даже школьники из Косихи: власти Алтая насчитали миллион липовых туристов 2
07:02
Из песни слов не вырежешь: почему вокруг фильма "Рокетмен" разразился скандал 1
06:43
Плати меньше: кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто 1
06:32
Дача в России: сурова и беспощадна 0
06:18
День Василиска: что наши предки запрещали делать в этот день 0
06:09
Тепло и дождливо: прогноз погоды на 4 июня в Алтайском крае 0
06:01
Алтайским перевозчикам отложили на год внедрение обязательных онлайн-касс 0
05:45
В Алтайском крае зафиксировали чрезвычайную пожароопасность 0
04:29
Бросившая детей в хостеле мать объяснила свой поступок 0
03:11
С видеоблогера BadComedian требуют миллион за обзор фильма 0
02:23
Производителей смартфонов с eSim обяжут хранить данные в России 0
01:33
Лекарство от рака нашли в самом человеке 0
00:11
В России растет рынок праворульных автомобилей 6
23:50
Орешкин заявил о прохождении пика инфляции 0
23:31
Индекс Мосбиржи установил новый рекорд 0
23:15
Зеленский осторожно отреагировал на снос бюста Жукова 0
22:51
Нижегородская турбаза отказалась принимать 50 детей с ВИЧ 0
22:23
Шведский суд не стал арестовывать Ассанжа 0
22:07
СК нашел участников драки, в которой убили спецназовца 3
21:42
Зеленский готов приостановить войну в Донбассе 1
21:27
LADA Granta Cross поступила в продажу в трех комплектациях 1
20:44
Экс-бухгалтера комитета ЖКХ мэрии Новоалтайска судят за хищения 0
20:24
В 50 регионах не выполнили указы Путина по зарплате медикам 3
20:06
СМИ: Huawei купила российские технологии распознавания лиц 1
19:49
Экс-директора клиники Мешалкина задержали с женой в Новосибирске 2
19:26
Алтайскую активистку оштрафовали за оскорбление буддистов 0
19:03
Тоннель под ж/д путями в Бийске могут больше не открыть 1
18:46
Власти Алтайского края намерены закрыть дело "Бирюзовой Катуни" 3
18:23
Алтайский селянин застрелил водителя, поцарапавшего его машину 2
18:03
Ремонт 18 дорог по нацпроекту стартовал в Бийске 0
17:52
Tinder обязали передавать данные пользователей спецслужбам 2
17:38
У экс-главы района в Подмосковье нашли имущество на 9 млрд рублей 2
17:23
Машков приехал в Новокузнецк открыть граффити от барнаульского художника 1
17:11
"Мы их не выбирали": откуда берутся управляющие компании в новостройках 3
16:53
Памятник в виде маяка с подсветкой предложили установить в алтайском городе 2
16:43
18,3% россиян пожаловались на снижение зарплаты 0
16:29
Стоп-кадр. Снос усадьбы купца Михайлова 10
16:15
Честное пионерское: алтайские борцы за честный ЕГЭ нарисовали агитплакаты 0
16:02
Школьники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку 1
15:42
Хорохордин позвал курировать дорожную отрасль замначальника "Алтайавтодора" 0
15:38
Паводок-2019: осадки спровоцировали подъем уровня воды в реках Алтайского края 0
15:31
Право на первоочередное зачисление получили школьники в АлтГТУ 4
15:18
На Алтае прокуратура требует наказать охранника, не пускавшего скорую 2
15:02
Пьяный водитель иномарки снес столб в Бийске 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.