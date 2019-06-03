Многочисленные финансовые нарушения в работе АО "Бирюзовая Катунь" за 2016-2017 годы выявила Счетная палата Алтайского края. Информация об этом была доведена до депутатов краевого парламента на сессии 30 мая, где с отчетом выступал глава ведомства Виктор Миненок.

По данным проверки СП, убытки акционерного общества "Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" в 2015 году составили 51 млн рублей, в 2016 году – 77,6 млн рублей, в 2017-м – 67,8 млн рублей.

Ранее на сайте Счетной палаты был опубликован отчет о проверке АО, где было сказано, что в 2016 году из 18 доходных источников 12 имели отрицательный финансовый результат, в 2017 году – 11, в том числе получены убытки от предоставления услуг питания, мест в гостинице, в общежитии, услуг спецтехники, от аренды вагонов-домиков.

Прибыль приносила только плата за пребывание гостей на искусственном озере. Но и этот доход каждый год снижался. Если в 2015 году он составил 18,2 млн рублей (это 59,6% всех доходов "Бирюзовой Катуни") до 12,9 млн в 2017 году (39,8% от общего дохода).

Кроме того, установлено, что на 1 января 2018 года компании-арендаторы земельных участков задолжали АО 426 тысяч рублей, при этом общество не начисляло пени. Только выборочная проверка выявила 19 фактов неначисления пени на 840 тысяч рублей.

Счетная палата установила, что руководство "Бирюзовой Катуни" использовало участки федеральной собственности безвозмездно, то есть вообще не брало платы за аренду, хотя там работали бани, летние домики. А где-то вместо аренды оформлялись договоры на услуги по уборке местности (компания получила 833 тысячи рублей, не перечислив в бюджет). При всем этом сотрудники компании получили премию только в 2016 году в сумме 3,4 млн рублей.

Все материалы проверки Счетная палата направила в прокуратуру.