Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, которое увеличивает вознаграждение за добровольную сдачу Росгвардии незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, сообщает городская мэрия.

Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия за деньги проводится на Алтае уже 18 лет. Только с начала 2019 года гражданам выплатили денежное вознаграждение на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Если ранее за каждую единицу сданного огнестрельного оружия с нарезным стволом (включая самодельное, признанное оружием, пригодным для производства выстрела) выплачивалось от 2000 до 4000 рублей, то в настоящее время – 6500 рублей. За каждую единицу огнестрельного гладкоствольного оружия выплачивается 5000 рублей, за единицу газового, сигнального, травматического оружия – 1000 рублей. Размер вознаграждения за гранату, мину, снаряд, выстрел составляет 3300 рублей, за самодельные взрывные устройства – 800 рублей. За сдачу одного килограмма взрывчатого вещества промышленного назначения на основе аммиачной селитры можно получить 2000 рублей, за 100 граммов тротила либо другого боевого взрывчатого вещества – 1600 рублей.

