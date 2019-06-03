Американская компания Boeing разослала владельцам самолетов моделей 737 NG и 737 MAX уведомления о том, что в них обнаружена дефектная деталь, сообщает RT.

Речь идет о рельсах отклоняемых предкрылков, до 148 из которых выпустили с дефектом, влияющим на их прочность и срок службы.

При полном выходе из строя детали возможно "повреждение самолета в полете", в связи с чем компания настоятельно рекомендует в течение 10 дней вывести из эксплуатации лайнеры, в которых она может быть использована.

Сообщение об этом распространило Федеральное авиационное управление США (FAA).