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Освежающий десерт в подарок: "Лапша и уши" подготовила летнее предложение

, ИА "Амител"
Летняя веранда в историческом центре города ждет своих гостей

Уже в мае начала свою работу летняя веранда Том Ям Ресторана "Лапша и Уши" по адресу: Ленина, 63. Это уютное местечко посреди ленинского проспекта – настоящий городской оазис.

Летняя веранда "Лапша и Уши" создана для приятного и многогранного отдыха: здесь одинаково приятно собраться компанией друзей, пообедать с коллегами, а также устроить романтический вечер с самым близким человеком.

В ресторане "Лапша и Уши" есть все для комфортного отдыха.

На летней веранде гостей ждут приятная, спокойная обстановка и привлекательные виды городского пейзажа. Независимо от погоды, уют и комфорт вам гарантированы, в случае если установится прохладный день, вам с радостью предложат укутаться в теплый уютный плед, а под шум дождя вы сможете согреваться натуральным ягодным чаем.

Также в заведении есть детская игровая зона и специальное детское меню для маленьких гостей.

Гостеприимный коллектив ресторана готов предложить вам ощущение комфорта и уюта, а также возможность насладиться современной паназиатской кухней, которая вряд ли кого-то оставляет равнодушным. Меню Том Ям Ресторана разработал Николай Эм – повар с 17-летним стажем, участник "Ревизорро-Шоу", победитель кулинарных конкурсов "Золотая Вилка" и "Битва Суши", автор кухни одного из лучших паназиатских ресторанов Новосибирска – "Мятный Карась".

Как и положено в подобных заведениях, изюминка меню – это культовые супы: острый тайский Том Ям (в различных вариациях) и вьетнамский наваристый Фо-бо. Также представлены самые популярные национальные блюда Вьетнама, Китая, Таиланда и Японии: вок, общепризнанные роллы и суши, салаты в азиатском стиле, аутентичные десерты и, конечно же, фирменные свиные уши.

Необычным дополнением к привычному меню ресторана являются паровые коктейли.

 

В будние дни в ресторане действуют специальные предложения по меню. Вы сможете воспользоваться скидкой 20% с 11:00 до 16:00*.

Специально для читателей Amic.ru вкусный охлаждающий подарок при заказе любого блюда, просто назовите кодовое слово "амик"**.

* Предложение действительно до 31.12.2019 г.

** Предложение действует до 30.06.2019 г. только в ресторане "Лапша и Уши", на доставку не распространяется, подробности акции уточняйте по телефону: 8 (3852) 583-636, а также у официантов в заведении.

"Лапша и уши"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 63
Телефон: 8 (385) 258-36-36
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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