Замминистра сельского хозяйства России Иван Лебедев во время форума "Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития", проходящего в Алтайском крае, рассказал о новой программе на 2020 год.

По его словам, программа комплексного развития сельских территорий включает в себя целый ряд прорывных решений, призванных сделать жизнь селян комфортнее.

В качестве примера он привел льготную ипотеку. Молодые жители села вскоре смогут оформить ее всего под 3% годовых. В документ заложены и другие приятные нововведения.

"Это в том числе и компенсация на конкурсные и технические условия для предприятий, возможность строить жилье и передавать его в социальный наем, которая предусмотрена для муниципалитетов", – цитирует Лебедева пресс-служба правительства Алтайского края.