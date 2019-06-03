Новые дорожные знаки установят с 5 июня на трех участках дорог в Барнауле, информирует пресс-центр городской администрации.

Так, остановку и стоянку транспортных средств ограничат по улице Червонной, 8 (детский сад № 261) и по улице Солнечная Поляна у здания по проспекту Космонавтов, 61 (Барнаульский ипподром).

Знаки устанавливаются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Кроме того, в целях снижения дорожно-транспортных происшествий по улице Власихинской в районе здания 59г/17 будет установлен знак "Поворот налево запрещен".

При движении от шоссе Ленточный бор он будет запрещать поворот на проезд, идущий вдоль садоводства имени Мичурина.