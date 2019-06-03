Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин пригласил на должность начальника управления "Горно-Алтайавтодор" выходца из Алтайского края Константина Зория, который до этого был замначальника краевого "Алтайавтодора" по строительству, качеству и техническим вопросам.

Как стало известно Amic.ru, сейчас Зорий находится в этом статусе в качестве врио, но в ближайшее время он получит эту должность на постоянной основе. Что касается бывшего начальника управления "Горно-Алтайавтодор" Сергея Скамрова, то на своем посту он продержался всего несколько месяцев.

Основными направлениями деятельности управления являются строительство и реконструкция региональных дорог и мостов, их содержание и эксплуатация, учет и оценка состояния дорожного хозяйства, разработка годовых и перспективных планов дорожных работ, проектов, исполнение контрактов.