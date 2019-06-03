В Горно-Алтайске прокуратура потребовала наказать охранника республиканской больницы, не пускавшего на территорию учреждения автомобиль скорой помощи, доставивший пациента.

В ходе проверки ведомство выяснило, что мужчина был устроен начальником охраны медучреждения не по трудовому договору, что является нарушением закона.

Виновные в этом лица должны быть наказаны, требует ведомство.

Он трудился, не ознакомившись с приказом главврача о беспрепятственном пропуске спецтранспорта.

Кроме того, установлено, что положение, на которое ссылался охранник, не пропуская скорую, действительно существует.

Прокуратура внесла протест, чтобы его удалили за несоответствие закону в части проезда спецавтомобилей.

Видеозапись, опубликованная на видеохостинге YouTube "Новости Горного Алтая", вызвала широкий резонанс в обществе.

На кадрах видно, как мужчина отказывается поднять шлагбаум, аргументировав это необходимостью проверки документов.

На требование же представить свои документы, он ответил, что их еще не привез руководитель.

В результате все обернулось разговором на повышенных тонах, в ходе которого один из медиков объявил: "За больного отвечать будешь".

Расплата за вынужденную задержку в оказании медпомощи наступила почти мгновенно. В Минздраве Республики Алтай уточнили, что неуступчивый охранник уволен.