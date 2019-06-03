В Горно-Алтайске прокуратура потребовала наказать охранника республиканской больницы, не пускавшего на территорию учреждения автомобиль скорой помощи, доставивший пациента.
В ходе проверки ведомство выяснило, что мужчина был устроен начальником охраны медучреждения не по трудовому договору, что является нарушением закона.
Виновные в этом лица должны быть наказаны, требует ведомство.
Он трудился, не ознакомившись с приказом главврача о беспрепятственном пропуске спецтранспорта.
Кроме того, установлено, что положение, на которое ссылался охранник, не пропуская скорую, действительно существует.
Прокуратура внесла протест, чтобы его удалили за несоответствие закону в части проезда спецавтомобилей.
Видеозапись, опубликованная на видеохостинге YouTube "Новости Горного Алтая", вызвала широкий резонанс в обществе.
На кадрах видно, как мужчина отказывается поднять шлагбаум, аргументировав это необходимостью проверки документов.
На требование же представить свои документы, он ответил, что их еще не привез руководитель.
В результате все обернулось разговором на повышенных тонах, в ходе которого один из медиков объявил: "За больного отвечать будешь".
Расплата за вынужденную задержку в оказании медпомощи наступила почти мгновенно. В Минздраве Республики Алтай уточнили, что неуступчивый охранник уволен.
Комментарии
Синдром "охраника" скверная штука, сколько пакости они наносят для производства. Потеря времени, средств. Много раз убеждался в этом деле лично. Думаешь а если ему дать власть поболее что тогда будет? жесть в общем
Вот ссылка на видео, если кому интересно. Рекомендую к просмотру, для более полного осознания ситуации: https://youtu.be/Rw05LQa4uxI