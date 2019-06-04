"Ростелеком" представил школьникам из Новоалтайска десять правил киберзащитника и рассказал об антивирусных программах, которые компания предлагает для защиты от сетевых угроз. Участниками встречи стали учащиеся 7 "А" класса средней общеобразовательной школы №8.

Встреча проходила в формате командной игры с элементами квеста. Школьники разделились на две команды – "Геймеры" и "Телекомрос" – и собирали на скорость пазлы, разбирали задачки, играли в парные картинки и разгадывали ребусы.

Участникам игры "Ростелеком" презентовал буклет "10 правил информационной безопасности для настоящих киберзащитников", разработанный компанией специально для школьников. В буклете оператор собрал для подростков полезные советы по безопасному поведению в интернете: как завести надежный пароль, защитить свой аккаунт, распознать злоумышленников и фишинговые сайты. Настоящий киберзащитник, говорится в правилах, должен беречь тайну персональных данных, быть воспитанным и супервнимательным, пользоваться только надежными приложениями.

Специалисты "Ростелекома" рассказали новоалтайским школьникам о дополнительной опции "Антивирус", которую компания предлагает в каждом пакете услуг в сотрудничестве с крупнейшими разработчиками программного обеспечения. Вместе с интернетом абоненты "Ростелекома" могут подключить на выгодных условиях один из популярных антивирусов – Kaspersky, Dr Web и Eset NOD32**.

"В опции "Антивирус" мы предлагаем популярные антивирусные программы против вирусов, троянцев, вредоносного ПО. Рекомендую родителям защитить детей от недетских сайтов и приложений антивирусом Kaspersky Safe Kids**, который позволит контролировать активность вашего ребенка за компьютером. Ключевое преимущество опции "Антивирус" "Ростелекома" – получение дополнительной экономии*", – сообщила и.о. заместителя директора, директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ирина Белкина.

Завершая встречу, "Ростелеком" подарил каждому участнику игры головоломки, магниты и брелоки с логотипом компании.

*В Алтайском крае и в Республике Алтай продолжает действовать акция "Без проблем", в рамках которой оператор предлагает новым и действующим абонентам выгодные тарифы на доступ в интернет при условии подключения антивирусной программы на выбор. Акция продлится до 31 июля 2019 года. Подробности в офисах компании или по телефону 8 800 1000 800.

**Касперски, Доктор Веб, Есет НОД32, Касперски Сейф Кидс – прим.ред.