В крупных реках Алтайского края, таких как Чарыш, Бия и Обь зарегистрирован подъем уровня воды. Причиной стали обильные осадки 1 и 2 июня на территории Алтайского края и Республики Алтай.

По сообщению регионального министерства природных ресурсов и экологии, отмечаются колебания уровня воды в реках Катунь, Ануй, Песчаная и в малых реках предгорий Алтая. Впрочем, говорить о критической ситуации пока рано, подчеркивают в ведомстве.

Между тем, синоптики прогнозируют, что следующие существенные осадки, способные повлиять на динамику уровня воды в реках края, ожидаются уже 5-6 июня.