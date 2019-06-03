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Комментарии
впечатляет 70-80% россии в таких же развалинах а на заднем плане "мне кажется или нет" здание НАЛОГОВОЙ!!! драматично но правдиво...
фантастические твари и где они обитают?
Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
Символическое фото - страна в разрухе , но гордо высится сзади здание налоговой, а на руинах вскоре появится дворец для прокуроров ( по прихоти которых эти руины и появились )
Ответный шаг должен быть - снести суд. Око за око!
двадцать лет стояло-нафиг никому не нужно было, а тут нате, вспомнили!
пусть снесут и в асфальт закатают, чище будет!
Главный в стране прокурор, а суд только утверждает.
Эта усадьба также как и здание пятиэтажное больницы во дворе находились ведь в ужасном состоянии до этого сноса, почему всем было все равно до этого? Как начали сносить сразу историю города вспомнили. Нет того города нашего нет давно, весь центр испорчен жутким новостроем в 156 этажа.....