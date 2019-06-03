Памятник в виде маяка с подсветкой предложили установить в алтайском городе Заринске. Автором данной инициативы стал председатель Совета ветеранов ВМФ Геннадий Мелёхин, сообщает газета "Наш город Заринск".

Он рассказал, что еще в начале весны их коллектив выступил с инициативой установить в городе памятник в виде маяка с подсветкой, красивыми скамейками, облагороженной территорией. Проект полностью предусматривает строительство за частные средства.

31 мая проект был выставлен на общественные обсуждения. Решается вопрос, где его установить.