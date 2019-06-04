30 мая 2019 года в уютной атмосфере "Кафе в Парке" состоялся авторский тренинг Александра Белгорокова "Маркетинг и продажи для первых лиц", организаторами которого выступили Медиагруппа "FM-Продакш" и Event-агентство EventCorplife.

Мероприятие посетили более 120 владельцев бизнеса, руководителей отделов маркетинга, рекламы и продаж.

В своем тренинге Александр Белгороков затронул одни из самых важных тем в маркетинге и продажах:

– Как построить маркетинг в компании;

– Как проводить эффективные маркетинговые коммуникации;

– Маркетинг лояльности: как сделать клиента преданным на всю жизнь;

– Как эффективно продавать одной фразой;

– Личная эффективность директора: как получить эмоциональное удовольствие от работы.

Помимо обучающей части, Медиагруппа "FM-Продакш" приготовила для участников тренинга уникальный развлекательный формат. Например, креативный нетворкинг, развлекательную игру "Винное казино", где победитель получил сертификат на рекламные услуги от Медиагруппы "FM-Продакш" и подарки от партнеров.

Фото: Татьяна Алдабаева

Цитаты Александра Белгорокова, актуальные для любой сферы жизни:

– Сделайте ваш бизнес источником радости!

– Сделайте себя источником радости!

– Усиливай сильное! Работай над тем, что у тебя получается лучше всего и делай его еще сильнее!

– Есть три основные валюты: время, энергия, вектор. Если свою энергию направить в течение определенного времени по конкретному вектору, то нас ждет успех!

– Чтобы вы ни вдыхали – выдыхайте любовь!

Официальный партнер мероприятия: компания "Консиб". Партнер мероприятия: Санаторий "Обские плесы"