Поправки к закону об ответственности за отсутствие кассовой техники в общественном транспорте приняли в Госдуме РФ. Как сообщил на своей странице в социальных сетях депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов, который был одним из авторов данных поправок, решение было принято после многочисленных жалоб алтайских перевозчиков. Теперь закон вступит в силу не раньше 1 июля 2020 года.

По словам депутата, 31 мая он выступил в Госдуме с докладом об указанных поправках к закону и призвал коллег на время приостановить действие статей об административной ответственности в отношении тех автотранспортных компаний, которые не установят онлайн-кассы до 1 июля 2019 года, в связи с тем, что перевозчики просто не успеют это сделать за столь короткий срок.

"Таким образом, до 1 июля 2020 года перевозчики не будут привлекаться к административной ответственности за это нарушение. А значит, у предпринимателей будет год, чтобы качественно исполнить норму закона – оснастить каждое транспортное средство необходимой кассовой техникой", – написал депутат.

Отметим, что онлайн-касса, которая передает данные в налоговую службу, должна была быть установлена во всех автобусах страны. На фоне обязательной установки тахографов (в среднем 50 тысяч рублей), перевозчики бы не потянули данные затраты. Все это могло бы привести к банкротству крупнейших алтайских транспортных компаний. Тем нее менее тахографы все равно должны быть установлены в маршрутках и автобусах к 1 июля.