Вторник, 4 Июнь, 06:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,55
€ 73,22
Обь
388см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Алтайским перевозчикам отложили на год внедрение обязательных онлайн-касс

, ИА "Амител"
Решение приняли в Госдуме РФ
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус"

Поправки к закону об ответственности за отсутствие кассовой техники в общественном транспорте приняли в Госдуме РФ. Как сообщил на своей странице в социальных сетях депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов, который был одним из авторов данных поправок, решение было принято после многочисленных жалоб алтайских перевозчиков. Теперь закон вступит в силу не раньше 1 июля 2020 года.

По словам депутата, 31 мая он выступил в Госдуме с докладом об указанных поправках к закону и призвал коллег на время приостановить действие статей об административной ответственности в отношении тех автотранспортных компаний, которые не установят онлайн-кассы до 1 июля 2019 года, в связи с тем, что перевозчики просто не успеют это сделать за столь короткий срок.

"Таким образом, до 1 июля 2020 года перевозчики не будут привлекаться к административной ответственности за это нарушение. А значит, у предпринимателей будет год, чтобы качественно исполнить норму закона – оснастить каждое транспортное средство необходимой кассовой техникой", – написал депутат.

Отметим, что онлайн-касса, которая передает данные в налоговую службу, должна была быть установлена во всех автобусах страны. На фоне обязательной установки тахографов (в среднем 50 тысяч рублей), перевозчики бы не потянули данные затраты. Все это могло бы привести к банкротству крупнейших алтайских транспортных компаний. Тем нее менее тахографы все равно должны быть установлены в маршрутках и автобусах к 1 июля.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
06:43
Плати меньше: кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто 0
06:32
Дача в России: сурова и беспощадна 0
06:18
День Василиска: что наши предки запрещали делать в этот день 0
06:09
Тепло и дождливо: прогноз погоды на 4 июня в Алтайском крае 0
06:01
Алтайским перевозчикам отложили на год внедрение обязательных онлайн-касс 0
05:45
В Алтайском крае зафиксировали чрезвычайную пожароопасность 0
04:29
Бросившая детей в хостеле мать объяснила свой поступок 0
03:11
С видеоблогера BadComedian требуют миллион за обзор фильма 0
02:23
Производителей смартфонов с eSim обяжут хранить данные в России 0
01:33
Лекарство от рака нашли в самом человеке 0
00:11
В России растет рынок праворульных автомобилей 0
23:50
Орешкин заявил о прохождении пика инфляции 0
23:31
Индекс Мосбиржи установил новый рекорд 0
23:15
Зеленский осторожно отреагировал на снос бюста Жукова 0
22:51
Нижегородская турбаза отказалась принимать 50 детей с ВИЧ 0
22:23
Шведский суд не стал арестовывать Ассанжа 0
22:07
СК нашел участников драки, в которой убили спецназовца 2
21:42
Зеленский готов приостановить войну в Донбассе 0
21:27
LADA Granta Cross поступила в продажу в трех комплектациях 0
20:44
Экс-бухгалтера комитета ЖКХ мэрии Новоалтайска судят за хищения 0
20:24
В 50 регионах не выполнили указы Путина по зарплате медикам 2
20:06
СМИ: Huawei купила российские технологии распознавания лиц 1
19:49
Экс-директора клиники Мешалкина задержали с женой в Новосибирске 2
19:26
Алтайскую активистку оштрафовали за оскорбление буддистов 0
19:03
Тоннель под ж/д путями в Бийске могут больше не открыть 1
18:46
Власти Алтайского края намерены закрыть дело "Бирюзовой Катуни" 3
18:23
Алтайский селянин застрелил водителя, поцарапавшего его машину 0
18:03
Ремонт 18 дорог по нацпроекту стартовал в Бийске 0
17:52
Tinder обязали передавать данные пользователей спецслужбам 2
17:38
У экс-главы района в Подмосковье нашли имущество на 9 млрд рублей 2
17:23
Машков приехал в Новокузнецк открыть граффити от барнаульского художника 1
17:11
"Мы их не выбирали": откуда берутся управляющие компании в новостройках 3
16:53
Памятник в виде маяка с подсветкой предложили установить в алтайском городе 2
16:43
18,3% россиян пожаловались на снижение зарплаты 0
16:29
Стоп-кадр. Снос усадьбы купца Михайлова 8
16:15
Честное пионерское: алтайские борцы за честный ЕГЭ нарисовали агитплакаты 0
16:02
Школьники сдают самый массовый ЕГЭ по русскому языку 1
15:42
Хорохордин позвал курировать дорожную отрасль замначальника "Алтайавтодора" 0
15:38
Паводок-2019: осадки спровоцировали подъем уровня воды в реках Алтайского края 0
15:31
Право на первоочередное зачисление получили школьники в АлтГТУ 4
15:18
На Алтае прокуратура требует наказать охранника, не пускавшего скорую 2
15:02
Пьяный водитель иномарки снес столб в Бийске 0
14:47
Новые дорожные знаки установят на трех участках дорог в Барнауле 0
14:31
А вы сдадите ЕГЭ по русскому языку? Пройдите тест и проверьте 11
14:15
Виктор Томенко повысил вознаграждение за добровольную сдачу оружия на Алтае 3
14:07
Все четко: что нужно сделать, чтобы перейти на цифровое телевещание 2
14:03
Политех выпустил первых "наследников Ползунова" 1
14:01
Новый алтайский завод отгрузил на экспорт первую партию плит MDF 9
13:53
Льготную ипотеку для селян презентовали в Алтайском крае 1
13:38
В самолетах Boeing нашли дефектные детали 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.