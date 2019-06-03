Компания Match Group, LLC, владеющая Tinder, включена Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации, сообщает "Коммерсантъ".

Это означает, что популярное мобильное приложение для знакомств теперь попадает под "закон Яровой" и будет под "колпаком" российских спецслужб.

Компания должна будет хранить переписку пользователей полгода и предоставлять доступ к ней в случае соответствующего запроса от силовиков.

В Роскомнадзоре уточнили, что Match Group, LLC уже предоставила все необходимые сведения.