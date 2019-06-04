АО "Алтайэнергосбыт" предлагает своим абонентам – физическим лицам, проживающим в Алтайском крае и Республике Алтай, в период с 1 по 30 июня 2019 года принять участие в акции "Зарегистрируйся и выиграй" и получить денежный приз.

Для этого необходимо в указанный период впервые зарегистрироваться в сервисе "Личный кабинет клиента" (ЛКК) на корпоративном сайте АО "Алтайэнергосбыт" (www.altaiensb.com), оплатить электроэнергию, потребленную в мае 2019 года, долги за предыдущие периоды и пени в онлайн-сервисе ЛКК. Каждому второму абоненту, выполнившему все условия акции, в срок до 25 июля 2019 года на лицевой счет будет зачислен денежный приз в размере 300 рублей.

Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров комментирует:

– Наша акция направлена на популяризацию современных онлайн-сервисов, которые мы развиваем для своих клиентов. Их преимущества в простоте и удобстве. Используя сервис "Личный кабинет клиента", оплачивать счета, передавать показания прибора учета и многое другое можно не выходя из дома. Мы уверены, что опробовав его единожды, наши абоненты ощутят все преимущества и будут пользоваться им постоянно. Кроме того, с 1 июля текущего года повысится стоимость электроэнергии, согласно решению тарифорегулирующего органа,* а значит, самое время завершить полугодие без долгов, да еще и получить приз.

СПРАВКА. Общий призовой фонд составляет 150 000 рублей. С полными условиями и периодом проведения акции, информацией об организаторе, количестве призов, сроках и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте АО "Алтайэнергосбыт" www.altaiensb.com в разделе "Населению", подразделе "Акция "Зарегистрируйся и выиграй!".

Справки по телефонам: в Алтайском крае +7 (3852) 560-660, в Республике Алтай +7 (38822) 20-570.

*Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 04.12.2018 года №364 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию и приравненным к нему категориям потребителей на территории Алтайского края на 2019 год";

Приказ комитета по тарифам Республики Алтай от 12.12.2018 года №49/9 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Республики Алтай на 2019 год".



АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122, тел. 560-660

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