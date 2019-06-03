В Бийске стартовали масштабные работы по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в городе впервые.

В него включено 18 улиц. На их ремонт выделено почти 300 млн рублей, что позволит проложить 18 км нового асфальта.

"В этом году финансирование увеличено значительно: 200 млн рублей – из федерального бюджета, 47 млн рублей будет выделено из краевого дорожного фонда и столько же из местного", – цитирует "Бийский рабочий" мэра Александра Студеникина.

Список улиц, попадающих под финансирование проекта, формировался по объективным критериям.

В частности в него включены дороги, которые видят туристы, прибывающие на вокзал и автовокзал (ул. Вали Максимовой), а также проезжающие через город по пути в Горный Алтай (ул. Шишкова).

Для развития туризма отремонтируют и улицу Гилева, которая пролегает через исторический центр города, где расположены достопримечательности купеческого Бийска.

Также обновят дороги, соединяющие центр города с отдаленными микрорайонами (переулок Яровой, улицы Волочаевская, Севастопольская, Туркменская и Угольная, автодорогу от поселка Нефтебаза).

В перечень попали и проезжие части наиболее отдаленного поселка города (переулок Байкальский, улицы Дальняя, Крайняя и Льнокомбинат), в котором расположены крупные социально значимые объекты.

Еще пять дорог включены в программу из-за загруженности дорожной сети (улицы Вагонная и Красноармейская) и с целью усовершенствования инфраструктуры (переулок Спичечный, улицы Мамонтова и Шадрина).