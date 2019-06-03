В одном из сел Зонального района мужчина получил по лицу в ходе дорожного конфликта, но вернулся с ружьем и убил обидчика.

Трагедия случилась ночью 1 июня. Началась она с того, что пьяный молодой человек возле бара сел за руль и поцарапал автомобиль другого нетрезвого посетителя заведения.

Во время конфликта владелец поврежденной машины получил удар по лицу. После этого он уехал, вернувшись уже с ружьем.

"Вышел из машины и несколько раз выстрелил в толпу, в которой находился его обидчик, и попал именно в него. Два огнестрела в живот", – рассказывает подписчица паблика "Инцидент Барнаул".

От полученных ранений мужчина скончался. Стрелка сразу же задержали. Он даже и не пытался скрыться.

В СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили информацию, уточнив, что в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его жертве было 40 лет. Расследование продолжается.