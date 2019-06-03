Власти Алтайского края намерены договориться с налоговиками о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве из-за задолженности ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", сообщает "Интерфакс".

"Мы находимся в стадии урегулирования ситуации, – пояснил руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. – Рассмотрение дела отложено, и на ближайшем заседании планируем заключить мировое соглашение".

Ранее управление ФНС по Алтайскому краю направило в арбитражный суд заявление о признании банкротом оператора ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Налоговая задолженность по данным на конец марта 2019 года составляла 5,2 млн рублей.

Напомним, с 2012 по 2016 год ОАО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" ни разу не получало прибыль.

Максимальный чистый убыток за этот период получен в 2016 году (63,5 млн рублей), близкий к нему результат был отмечен в 2012 году (52,8 млн рублей).

В прошлом году "Бирюзовая Катунь" вошла в десятку неэффективных зон по оценке Счетной палаты РФ.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства страны в феврале 2007 года.

Зона размещена на территории площадью 33,6 тысячи квадратных метров на берегу реки Катунь в Алтайском районе.

Проект рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей.

Инвесторы могут получить землю под застройку без торгов по сниженным арендным ставкам с возможностью выкупа, на участках проложены коммуникации, а резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы.