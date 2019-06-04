Тепло, но дождливо будет 4 июня в Алтайском крае. Согласно прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник температура воздуха в регионе в среднем составит от +21 до +26 градусов. В отдельных районах Алтайского края ожидается небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают, что в регионе в период с 4 по 6 июня местами сохранится высокая пожароопасность. В зоне особого риска находятся Ключевский, Волчихинский районы.

В Барнауле днем 4 июня воздух прогреется от +21 до +23 градусов. Осадки ожидаются в первой половине дня. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.