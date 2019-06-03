Онгудайский районный суд вынес приговор по делу активистки Аржаны Рыковой, обвиняемой в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии, сообщают "Новости Горного Алтая".

Ее признали виновной и в связи с декриминализацией статьи женщине назначили 10 тысяч рублей штрафа.

Как установлено судом, в группе запрещенной в России организации "JАНЫ АЛТАЙ – ДВИЖЕНИЕ" подсудимая разместила текст, оскорбляющий буддистов.

Сама Рыкова своей вины не признала, назвав процесс "политическим", считая, что таким образом власти препятствуют возрождению веры предков алтайского народа.