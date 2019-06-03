Задержан академик РАН Александр Караськов, в мае уволенный с должности директора медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске, сообщает "Коммерсантъ".

Вместе с ним взяли под стражу и его жену Ирину Бойцову, которая занимала должность замдиректора центра по организационно-клинической работе.

Их подозревают в участии в преступной схеме, в которой ранее обвинили замдиректора Евгения Покушалова.

Речь идет о мошенничестве на 1,3 млрд рублей при проведении госзакупок (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174. 1 УК РФ).

Сейчас Покушалов заключен под домашний арест с правом проведения прогулок возле дома продолжительностью до двух часов.

Караськов – известный сердечно-сосудистый хирург, способный выполнять практически все виды вмешательств на сердце и сосудах.