Компания Huawei провела сложную сделку по приобретению российских технологий распознавания лиц, сообщает газета "Ведомости".

Известный разработчик подобной технологии "Вокорд" продал патенты и оборудование компании "Игл софтлаб".

В свою очередь ее приобрели две "дочки" китайской компании: российская "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед".

Вместе с патентами и оборудованием к новым работодателям переберется и большая часть персонала "Вокорда", уточняет собеседник издания.