Завершено расследование в отношении экс-бухгалтера комитета по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству мэрии Новоалтайска, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Женщину обвиняют в присвоении и растрате (ч. 3 ст.160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как установлено следствием, будучи главным бухгалтером с 1 января 2015 года по 29 декабря 2017 года она вносила заведомо завышенные сведения о полагающейся ей заработной плате. Таким образом она похитила свыше 250 тысяч рублей.

Еще 48 тысяч рублей муниципалитета она растратила, оплачивая денежными средствами комитета собственные задолженности. При этом средства не возвращались обратно.

Женщина признала свою вину, уточнив, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения. В ближайшее время она предстанет перед судом.