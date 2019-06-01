В Госдуму поступил законопроект о разрешении продавать алкоголь в лесах, сообщает "Парламентская газета"

Инициатива принадлежит депутатам Республики Алтай, которые обеспокоились неудобствами, которые испытывают туристы на турбазах, расположенных на землях лесного фонда.

Дело в том, что закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" содержит в себе запрет на распространение спиртного в таких местах.

Алтайские парламентарии предлагают внести в него поправки, разрешив бизнесу получать лицензии на продажу алкоголя при использовании стационарных торговых объектов и складских помещений, возведенных на арендованных земельных участках лесного фонда.

Народные избранники уверены, что таким образом отдых на природе станет еще привлекательнее для отдыхающих.