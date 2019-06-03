LADA Granta Cross поступила в продажу в трех комплектациях

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж универсала с улучшенной проходимостью – LADA Granta Cross, сообщает пресс-служба концерна. Первые автомобили новой модели уже отправились в дилерские центры.

Cross в семействе LADA Granta отличает увеличенный дорожный просвет – 198 мм. Кузов от повреждений на легком бездорожье предохраняет защитный пластиковый обвес.

Салон оформлен в двухцветной гамме. В зависимости от вкусов клиента основной черный цвет могут дополнять серые либо оранжевые вставки на дверях и сиденьях.

Бросаются в глаза и 15-дюймовые литые диски, выполненные в фирменном стиле "АвтоВАЗа". Они сочетают в себе серый и серебристый цвета.

В базовую комплектацию входят климат-контроль и рейлинги на крыше. Так подчеркивается одно из предназначений машины – активный отдых и туризм. Для лучшего преодоления сугробов и колеи увеличены углы въезда, съезда и рампы. Все это дополняет энергоемкая подвеска.

Покупателям предложат различные конфигурации силового аппарата и несколько вариантов комплектаций.

Цена базовой комплектации Classic (1,6 л, 87 л.с., коробка механика) начинается с отметки 554 900 рублей. В нее входит также атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка.

Стоимость LADA Granta Cross в комплектации Comfort, в зависимости от двигателя, может стартовать с 578 тысяч рублей (1,6 л, 87 л.с., МКПП) или с 618 тысяч рублей (106 л.с., АМТ).

Комплектация Luxe с двигателем 106 л.с. может обойтись в 619 тысяч рублей с механической коробкой передач и в 644 тысячи – с автоматизированной механической трансмиссией.