В любой семье – и в состоятельной, и в бедной – может родиться больной ребенок, и в любой любящей семье родители будут бороться за его жизнь. Только семья, у которой есть средства, сможет обеспечить лечение своему малышу, а бедная – нет. Фонд "Облака" помогает больным детям из бедных семей обрести шанс на здоровье и просит вашей поддержки.

Савелий, 3 года

У малыша ДЦП и он не может ходить. Лишь прыгает как зайчик, выставляя руки вперед и затем подтягивая ноги. Чтобы Савва смог пойти, ему нужны постоянные занятия ЛФК. Только вот они не входят в индивидуальную программу реабилитации инвалидов. А значит, платные, и стоят немало.

Семья платит за съемную квартиру, покупает малышу лекарства и дорогое питание, ведь мальчик не может глотать еду и его кормят из бутылочки. А еще сами оплачивают ЛФК, откладывая понемногу средства.

Но иногда бывает, что родители не могут оплатить занятия на две недели. Всего лишь две недели. Но за это время весь достигнутый успех сойдет на нет. Реабилитация не должна прекращаться.

Если бы у фонда были средства на программу поддержки больных детей, мы могли бы в экстренном порядке оплатить несколько занятий. Для оплаты занятия по ОФП, на тренажере Гросса и круговой растяжки на один раз нужно 2 500 рублей, чтобы мальчик смог дальше двигаться к важной цели – ходить самому.

Маша, 6 лет

После отравления неизвестным веществом девочка попала в реанимацию и до сих пор находится там – уже больше года. Из-за постоянной пневмонии она не может самостоятельно дышать, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кормят девочку через зонд. Только 9 000 рублей у родителей уходит на особое питание для Маши – Nutridrink* – универсальное полноценное сбалансированное питание для введения в желудочно-кишечный тракт, одна баночка которого стоит почти 700 рублей. Постоянно требуются также средства на приобретение зондов, лекарств, ежедневного использования профессиональных салфеток и пеленок. С этой финансовой нагрузкой семья справляется не всегда, а Маше это жизненно необходимо. В такие моменты им очень нужна поддержка, чтобы спасать жизнь своей дочери.

Саша, 16 лет

Когда Саша родился, врачи сразу поставили диагноз: мышечная дистрофия Ульриха. Это врожденное генетическое заболевание, которое приводит к атрофии мышц – они просто уже не поддерживают тело. Реабилитация плаванием – это единственное, что продлевает жизнь Саше. Жить с этим заболеванием можно только постоянно тренируя мышцы и тем самым останавливая их от полного разрушения.

Осложняется ситуация тем, что до бассейна нужно ехать, а своей машины у семьи нет. Стоимость занятия в бассейне и оплата такси составляет в неделю немалую сумму – 2 560 рублей. В эту сумму входит оплата трех посещений в неделю. Наталья, мама Саши, старается справляться сама, но когда встает выбор между жизненно необходимыми лекарствами и реабилитацией, приходится выбирать. Как же хочется, чтобы мамы больных детей, оставшиеся без мужской поддержки и не бросившие своего ребенка, не стояли перед таким мучительным выбором.

Болезнь как причина бедности

Под опекой "Облаков" 102 семьи, и у многих из них причиной бедности стала болезнь. Что самое страшное, болезнь ребенка. Мы привели лишь три истории, но их гораздо больше.

Если бы не нужда в покупке лекарств, регулярной реабилитации, которую можно пройти только платно, эти семьи жили бы хорошо. Тогда мама могла бы работать, а не ухаживать за больным малышом, и те деньги, которые зарабатывают родители, шли бы на нужды семьи.

Но с того момента, как здоровье подкошено, приоритеты меняются: все средства начинают уходить на одну цель – спасение маленькой жизни. Но иногда средств не хватает даже на лечение. Тогда остается выбор: позволить своему ребенку страдать или попросить о помощи. И эти семьи делают свой выбор. Сразу, не сомневаясь, не боясь презрения со стороны общества, – потому что им нужно спасать своих детей.

Еще год назад фонд спасал семьи, которые голодали, и среди них было немного тех, кому нужны были большие средства на лечение. Но в прошлом году все поменялось. "Облака" совместно с фондом AdVita** собрали средства для лечения молодой девушки Алины с раком крови. Затем приобрели Олегу с ДЦП эллипсоид для реабилитации. А девочке Ксюше с патологическим кифозом помогли отправиться в клинику в Санкт-Петербург. После этого "Облака" помогли еще многим семьям, в которых болеют дети, потому что любой ребенок имеет право на здоровье и счастье.

Фонд "Облака" собирает 35 000 рублей для помощи больным детям из бедных семей – для оплаты реабилитации, приобретения лекарств, медицинского оборудования.

Как можно помочь?

Реквизиты для перевода с СМС "детям на здоровье":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ;

– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после перевода – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона);

– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180;

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442.

Благодарим вас за ваши добрые сердца, за готовность всегда прийти на помощь тому, кто в беде! Счастья вам и здоровья!

*Нутридринк – прим.ред.

**ЭдВита – прим.ред.

