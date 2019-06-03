Следственные органы установили личности участников драки в Красногорске, завершившейся смертью 24-летнего спецназовца, сообщает СУ СКР по Московской области.

В их домах проведены обыски и изъяты предметы, важные для расследования уголовного дела об убийстве.

Назначены четыре судебные экспертизы. Правоохранители отсматривают и анализируют записи камер видеонаблюдения.

Параллельно ведется расследование уголовного дела по факту нанесения тяжкого вреда здоровью человеку, за которого заступился участник боевых действий в Сирии.

Напомним, ночью 1 июня военный попытался помочь незнакомому человеку, которого избивала собравшаяся шайка. У него было ножевое ранение.

Никита Белянкин пытался разогнать толпу выстрелом в воздух, но получил удар ножом в сердце и скончался.