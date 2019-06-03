Спортивная деревня "Новинки" отказалась размещать на территории 50 детей, после того как узнали о том, что у них положительный ВИЧ-статус, сообщает koza.press.

По словам директора фонда "СТЭП" Ольги Кузьмичевой, организовавшей мероприятие для больных детей и их родителей, отказ пришел уже после того как был внесен залог.

Администратор турбазы пояснила, что персонал попросту отказывается работать с такими детьми.

Все заверения о том, что болезнь не переносится воздушно-капельным путем, не подействовали. "У нас свои дети", – отвечают на это сотрудники.

"У меня нет слов, четко понимаю, что от их безграмотности страдают ни в чем неповинные дети", – негодует Кузьмичева.

По информации nn.ru ситуацией уже заинтересовался региональный Роспотребнадзор. Он планирует провести занятия с сотрудниками турбазы о способах передачи ВИЧ-инфекции.

"На 5 июня мы запланировали совещание с директором фонда "СТЭП" Ольгой Кузьмичевой, представителями спортивной деревни "Новинки" и уполномоченным по правам ребенка в регионе", – пояснили в ведомстве.