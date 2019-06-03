32-летняя журналистка Юлия Мендель, назначенная на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского, озвучила его позицию по сносу бюста маршала Жукова националистами в Харькове.

Как сообщает Страна.ua, она назвала ситуацию примером непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей, которые потеряли диалог с обществом.

Мендель от имени Зеленского призвала власти Харькова разобраться с ситуацией и напомнила, про исключения в законе о декоммунизации, на который сослались разрушители постамента.

В частности, память советских деятелей, которые противостояли фашистской окупации, по закону совсем необязательно рушить, напомнила Мендель.

При этом она подчеркнула, что решение по этому ЧП должно быть принято "в консультациях с общественностью" и быть приемлемым для каждой из сторон.